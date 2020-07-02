Виктор Степанов: "Мы будем судиться до последнего! "

Депутат парламента Карелии пообещал отстаивать в суде права отправленного в отставку главы Сортавалы.

Депутат парламента Карелии Виктор Степанов пообещал отстаивать в суде права главы Сортавальского городского поселения Сергея Крупина, которого горсовет отправил накануне в отставку. Об этом Степанов заявил 3 июля на внеочередном заседании Законодательного собрания республики, где обсуждался законопроект об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений, которое, собственно, и стало причиной нынешнего политического кризиса в Северном Приладожье.

"У нас остается судебная перспектива, и поверьте мне: мы будем судиться до последнего, отстаивать права местного самоуправления, права того гражданина, который избран населением на должность главы Сортавальского поселения. А так, конечно, возникает вопрос: может, мы объединим Петрозаводск и Законодательное собрание, и все сюда? И будет у нас один штаб на Ленина, 19 (адрес правительства Карелии – прим. "Столицы на Онего") командовать всем и выполнять все поручения. Прямая вертикаль! И не нужно никакого местного самоуправления, что приняли, то и выполняем все по стойке смирно! Но я думаю, что это абсурдно было бы сегодня в условиях развития демократии и в условиях того, что приняты поправки в Конституцию, и одобрены большинством жителей Российской Федерации", – сказал Виктор Степанов.

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