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Виктор Степанов: "Мы будем судиться до последнего! "

Новости. Политика
13:24, 03 Июля 2020
фото: ©Столица на Онего
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Депутат парламента Карелии пообещал отстаивать в суде права отправленного в отставку главы Сортавалы.

Депутат парламента Карелии Виктор Степанов пообещал отстаивать в суде права главы Сортавальского городского поселения Сергея Крупина, которого горсовет отправил накануне в отставку. Об этом Степанов заявил 3 июля на внеочередном заседании Законодательного собрания республики, где обсуждался законопроект об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений, которое, собственно, и стало причиной нынешнего политического кризиса в Северном Приладожье.

"У нас остается судебная перспектива, и поверьте мне: мы будем судиться до последнего, отстаивать права местного самоуправления, права того гражданина, который избран населением на должность главы Сортавальского поселения. А так, конечно, возникает вопрос: может, мы объединим Петрозаводск и Законодательное собрание, и все сюда? И будет у нас один штаб на Ленина, 19 (адрес правительства Карелии – прим. "Столицы на Онего") командовать всем и выполнять все поручения. Прямая вертикаль! И не нужно никакого местного самоуправления, что приняли, то и выполняем все по стойке смирно! Но я думаю, что это абсурдно было бы сегодня в условиях развития демократии и в условиях того, что приняты поправки в Конституцию, и одобрены большинством жителей Российской Федерации", – сказал Виктор Степанов.     

Читайте подробнее в рубрике "Политкухня".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Честный
2020-07-03 15:08:10
Очередной цирк в борьбе за близость к кормушке, а про народ никто не думает?!
zanoza
2020-07-03 14:10:53
В Сортавале произошёл политический рейдерский захват муниципальной городской власти, со всеми атрибутами 90-х годов, захватом кабинета и рукоприкладством! Ни при одном ,из предшествующих Парфенчикову глав региона, такое было просто невозможно, а сейчас пожалуйста, получите и распишитесь! Силовые политические методы, даже в масштабах муниципалитета, в государстве, которое считает себя демократическим, это ПОЗОР!!!
новый
2020-07-03 14:26:55
zanoza, встань с плакатиком на мосту в протестной позе :)
прихожанин
2020-07-03 14:06:54
А есть ли смысл судится с системой г. Степанов ? Спать надо было меньше ранее и одобрямсы демонстрировать всем и вся .
Os
2020-07-03 13:57:03
Мэрию было бы неплохо объединить с правительством республики.
новый
2020-07-03 13:38:13
Хде Петеляева. Почему не протестует в футболке ?
zanoza
2020-07-03 13:32:05
Именно так, нужно судиться до последнего, иначе начнётся технический передел власти и не будет никакого местного самоуправления.
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