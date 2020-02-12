Виновника ДТП из Петрозаводска будут судить за пьяную езду

Петрозаводчанина в четвертый раз будут судить за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 27-летний горожанин после привлечения в декабре 2015 года к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре 2016 года вновь совершил аналогичное нарушение.

Имея непогашенную судимость за первое преступление, в октябре 2016 года и в октябре 2018 года он вновь был привлечен к уголовной ответственности.

В мае 2019 года обвиняемый на Renault Logan совершил ДТП в районе ул. Гвардейской. Проходить освидетельствование нарушитель отказался, однако свидетели подтвердили наличие запаха алкоголя, исходившего как из салона автомобиля, так и от водителя.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее пьяный водитель сбежал с места ДТП в Карелии.