Виновники лесных пожаров в Карелии оштрафованы более чем на 1 млн рублей

В республике вступили в силу решения судов, согласно которым виновники серьезных пожаров в лесу были приговорены к наказанию в виде исправительных работ и уплате крупных штрафов.

В Карелии несколько человек, виновных в возникновении лесных пожаров, приговорены к серьезным наказаниям, сообщает министерство природных ресурсов и экологии республики, сообщают "Вести Карелии".

С 2015 года в России действует запрет на самовольное выжигание сухой травы. Нарушителям грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

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