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Виновные в кровавой расправе над собутыльником жители Карелии получили тюремные сроки

Новости. Криминал
12:46, 21 Июня 2021
фото: © AP Photo/Charles Dharapak

Суд приговорил двух жителей Сегежи, виновных в кровавой расправе над собутыльником, к длительным тюремным срокам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Карелии поддержала гособвинение в отношении двух жителей Сегежи в совершении убийства.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства подсудимые не признавали своей вины. Однако на основе доказательств суд признал их виновными и не заслуживающими снисхождения.

Обвинительным приговором Верховного суда Карелии 50-летнему мужчине было назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, второму осужденному — 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Также суд удовлетворил иск жены погибшего о взыскании с осужденных компенсации морального вреда в размере полутора миллионов рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о преступлении, совершенном двумя жителями Сегежи 50-ти и 59-ти лет. Двое мужчин в результате ссоры в ходе совместной пьянки зарезали третьего своего собутыльника.

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