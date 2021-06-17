В Карелии суд присяжных признал двух мужчин виновными в кровавой расправе над собутыльником

Вердиктом присяжных заседателей мужчины, зарезавшие собутыльника в Сегеже, признаны виновными в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что 21 декабря 2019 года подсудимые вместе распивали спиртное со своим знакомым в одной из квартир в Сегеже. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подсудимые напали на потерпевшего и нанесли ему множественные ножевые ранения. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия, а подсудимые были задержаны.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вердиктом присяжных заседателей мужчины признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. На основании обвинительного вердикта будет вынесен приговор.

Ранее суд присяжных посчитал, что бизнесмен, расстрелявший человека в Петрозаводске, не заслуживает снисхождения.