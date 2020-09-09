Вице-премьер Карелии объяснил, почему профессионалы сидят без работы, а предприятия - без кадров

Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии в период пандемии выросла в три раза, в том числе, за счет высококвалифицированных специалистов.

Об этом сообщил сегодня вице-премьер правительства России Дмитрий Родионов на заседании Регионального совета Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

"В следствие ограничений, пандемии, в три раза увеличилось количество тех, кто встал (на учет – прим. ред.) в службу занятости. Достаточно высококвалифицированные есть кадры, которые сегодня там стоят", - сказал Родионов. По его словам, в то время, когда специалисты высокой квалификации не могут найти работу, многие предприятия в Карелии испытывают кадровый голод. Как предлагается решить эту проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".