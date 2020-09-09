Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Россиянин умер, прокатившись на американских горках 3
09.09.2020 23:30
Назван способ сократить количество звонков от мошенников
09.09.2020 19:10
В Петрозаводске суд огласил приговор каратисту Кадашеву, избившему горожанина 6
09.09.2020 16:24
Два водителя погибли при столкновении грузовиков на трассе в Карелии
Новое
Сегодня 14:38
Как сэкономить на бензине, рассказали российские автомобилисты 3
09.09.2020 19:40

Вице-премьер Карелии объяснил, почему профессионалы сидят без работы, а предприятия - без кадров

Новости. Общество
15:54, 10 Сентября 2020
Загрузка...

Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии в период пандемии выросла в три раза, в том числе, за счет высококвалифицированных специалистов.

Об этом сообщил сегодня вице-премьер правительства России Дмитрий Родионов на заседании Регионального совета Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

"В следствие ограничений, пандемии, в три раза увеличилось количество тех, кто встал (на учет – прим. ред.) в службу занятости. Достаточно высококвалифицированные есть кадры, которые сегодня там стоят", - сказал Родионов.

По его словам, в то время, когда специалисты высокой квалификации не могут найти работу, многие предприятия в Карелии испытывают кадровый голод.  

Как предлагается решить эту проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
04.09.2020, 10:43
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно"

Чтиво

Сегодня 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 1
Сегодня 15:14
Как я болела коронавирусом 4
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»