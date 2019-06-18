Вице-премьер Карелии Подсадник займется организацией фестиваля чая

Заместитель председателя республиканского правительства возглавила рабочую группу по проведению в Петрозаводске чайного фестиваля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке и проведению в Петрозаводске фестиваля чая. В нее включены министр экономического развития и промышленности Павел Буренков, министр здравоохранения Михаил Охлопков, министр культуры Алексей Лесонен и ряд других высокопоставленных республиканских чиновников, а возглавила группу вице-премьер Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Она считается одним из инициаторов проведения такого фестиваля в республике. Весной нынешнего года Подсадник находилась в составе официальной карельской делегации в Китае, где договорилась об организации чайного фестиваля в Петрозаводске. Как пояснила Подсадник, этот фестиваль "призван продемонстрировать самые разные культурные и национальные традиции чаепития".