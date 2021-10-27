Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов объяснил, нужно ли при посещении кафе кроме QR-кода показывать паспорт

Сегодня во время прямого эфира чиновники правительства Карелии ответили на самые актуальные вопросы, касающиеся ограничений, введенных из-за COVID-19.

Так, в ходе прямого эфира от петрозаводчанки поступил вопрос: обязана ли она при посещении кафе кроме QR-кода предъявлять паспорт?

«Наше распоряжение сегодня не содержит требования предъявлять при посещении кафе паспорт», - ответил заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов.

При этом Родионов отметил, что, к сожалению, сотрудники кафе в Петрозаводске уже сталкивались с ситуацией, когда группа молодых людей проходила в заведение по одному QR-коду, пересылая его в соцсети.

«Если сотрудник кафе усомнился, действительно ли QR-код принадлежит тому человеку, который его показал, то он может попросить назвать дату рождения», - сказал Дмитрий Родионов.

Вице-премьер рассказал также, что в одном из фитнес-центров посетитель предъявил QR-код на имя Сергей, а расписался именем Илья.

Напомним, с 15 октября на территории Карелии начала действовать система QR-кодов.

Это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня. То есть в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн — только с одним из этих документов, уточнил руководитель республики.