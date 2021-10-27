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Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов объяснил, нужно ли при посещении кафе кроме QR-кода показывать паспорт

Новости. Общество
20:15, 27 Октября 2021
фото: © rueconomics.ru

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Сегодня во время прямого эфира чиновники правительства Карелии ответили на самые актуальные вопросы, касающиеся ограничений, введенных из-за COVID-19.

Так, в ходе прямого эфира от петрозаводчанки поступил вопрос: обязана ли она при посещении кафе кроме QR-кода предъявлять паспорт?

«Наше распоряжение сегодня не содержит требования предъявлять при посещении кафе паспорт», - ответил заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов.
При этом Родионов отметил, что, к сожалению, сотрудники кафе в Петрозаводске уже сталкивались с ситуацией, когда группа молодых людей проходила в заведение по одному QR-коду, пересылая его в соцсети.

«Если сотрудник кафе усомнился, действительно ли QR-код принадлежит тому человеку, который его показал, то он может попросить назвать дату рождения», - сказал Дмитрий Родионов.
Вице-премьер рассказал также, что в одном из фитнес-центров посетитель предъявил QR-код на имя Сергей, а расписался именем Илья.

Напомним, с 15 октября на территории Карелии начала действовать система QR-кодов.

Это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня. То есть в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн — только с одним из этих документов, уточнил руководитель республики.

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Комментарии

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Изя
2021-10-27 20:36:40
Так бы экономику успешно развивал , цены бы не было ))) Плохо , что в Столице на Онего матом нельзя ругаться :)
Гость
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