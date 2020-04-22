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Вице-премьер правительства Карелии и глава Минэка проведут онлайн-вебинар с населением

Новости. Общество
10:49, 23 Апреля 2020
фото: © паблик вконтакте "Республика Карелия"
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Сегодня вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов и глава Минэка Олег Ермолаев проведут онлайн-вебинар, где ответят на вопросы по бизнесу и подготовке к дачному сезону.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков поручил еженедельно проводить вебинары. "Начиная с этой недели, руководители министерств и ведомств будут выходить на "прямую линию", в режиме онлайн рассказывать о проводимой работе и отвечать на вопросы наших граждан", - сообщил Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Первый такой вебинар "ВКонтакте" проведет МинЭк.

Так, сегодня, 23 апреля, в официальном паблике Республика Карелия в 12.00 вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов и глава Минэка Олег Ермолаев проведут онлайн-вебинар.

Чиновники ответят на вопросы:

- Как карельский бизнес перешел в онлайн
- Где купить все для дачного сезона дистанционно

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