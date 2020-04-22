Вице-премьер правительства Карелии и глава Минэка проведут онлайн-вебинар с населением

Сегодня вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов и глава Минэка Олег Ермолаев проведут онлайн-вебинар, где ответят на вопросы по бизнесу и подготовке к дачному сезону.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков поручил еженедельно проводить вебинары. "Начиная с этой недели, руководители министерств и ведомств будут выходить на "прямую линию", в режиме онлайн рассказывать о проводимой работе и отвечать на вопросы наших граждан", - сообщил Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Первый такой вебинар "ВКонтакте" проведет МинЭк.

Так, сегодня, 23 апреля, в официальном паблике Республика Карелия в 12.00 вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов и глава Минэка Олег Ермолаев проведут онлайн-вебинар.

Чиновники ответят на вопросы:

- Как карельский бизнес перешел в онлайн

- Где купить все для дачного сезона дистанционно