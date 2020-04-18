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Вице-премьер правительства Карелии опроверг слухи о запрете продажи алкоголя

Новости. Общество
09:35, 19 Апреля 2020
фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин
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Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов заявил, что принятие нормативных актов по запрету продажи алкогольной продукции в регионе не планируется.

После принятия Законодательным собранием изменений в закон о регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции глава республики наделен полномочиями по ограничению времени и мест розничной продажи алкогольной продукции, вплоть до полного запрета продажи алкогольной продукции в связи с пандемией. Но по словам вице-премьера правительства Карелии Дмитрия Родионова, правительство не планирует введения новых ограничительных мер.

"В настоящее время в Карелии ограничено время продажи алкогольной продукции с 10 до 16 часов, - пишет на своей странице в "ВКонтакте" Дмитрий Родионов. - Однако, некоторые торговые организации, реализующие в розницу алкогольную продукцию, решили воспользоваться ситуацией для создания ажиотажа после принятия закона. Покупателей дезинформируют о том, что на следующей неделе в Карелии будет введен полный запрет на продажу алкоголя. Сообщаем, что эти действия являются ничем иным, как недобросовестными действиями продавцов в целях создания повышенного спроса и увеличения продаж. Принятие нормативных актов по запрету продажи алкогольной продукции не планируются. Просим жителей Карелии не реагировать на недостоверную информацию".

Ранее Родионов заявил, что жители Карелии приходят в торговую точку, только чтобы купить алкоголь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Grek
2020-04-19 10:48:13
Иногда лучше жевать , чем что то писать и особенно говорить ( ТВ Россия24 ).
Zim
2020-04-19 10:18:19
А может власти Карелии сами создают ажиотаж, когда вводят дополнительные ограничения на продажу алкоголя, ни как не объясняя смысл этих своих действий? Как помогает бороться с короновирусом большая скученность в магазинах?
Grek
2020-04-19 10:46:24
Zim, Если другого ничего не умеют , только запрещать . Кстати , а Чепик где ? Почему зам. вещает , а его начальник нет ??
Гость
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