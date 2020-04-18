Вице-премьер правительства Карелии опроверг слухи о запрете продажи алкоголя

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов заявил, что принятие нормативных актов по запрету продажи алкогольной продукции в регионе не планируется.

После принятия Законодательным собранием изменений в закон о регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции глава республики наделен полномочиями по ограничению времени и мест розничной продажи алкогольной продукции, вплоть до полного запрета продажи алкогольной продукции в связи с пандемией. Но по словам вице-премьера правительства Карелии Дмитрия Родионова, правительство не планирует введения новых ограничительных мер.

"В настоящее время в Карелии ограничено время продажи алкогольной продукции с 10 до 16 часов, - пишет на своей странице в "ВКонтакте" Дмитрий Родионов. - Однако, некоторые торговые организации, реализующие в розницу алкогольную продукцию, решили воспользоваться ситуацией для создания ажиотажа после принятия закона. Покупателей дезинформируют о том, что на следующей неделе в Карелии будет введен полный запрет на продажу алкоголя. Сообщаем, что эти действия являются ничем иным, как недобросовестными действиями продавцов в целях создания повышенного спроса и увеличения продаж. Принятие нормативных актов по запрету продажи алкогольной продукции не планируются. Просим жителей Карелии не реагировать на недостоверную информацию".

Ранее Родионов заявил, что жители Карелии приходят в торговую точку, только чтобы купить алкоголь.