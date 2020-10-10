Вице-премьер правительства Карелии по экономике рассказал, что он чувствует, когда республику причисляют к отстающим регионам

Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками" и ответил на вопросы о ФЦП, о поддержке предпринимателей, о ситуации в экономике республики.

- Недавно Карелию включили в число отстающих регионов и выделили из федерального бюджета 5 млрд рублей. Вам, как вице-премьеру по экономике, наверное, неприятно быть в числе отстающих?

- Во-первых, слово "отстающий" там никогда не звучало, -уточнил Дмитрий Родионов. - Это журналисты такой термин придумали. Была формулировка "регион с низким уровнем социально-экономического развития". То есть регион, у которого некоторые показатели ниже среднероссийских. Если мы посмотрим на динамику основных показателей за последние три года, то видно, что у нас уровень инвестиций, уровень собственных доходов населения, доходы регионального бюджета выше среднероссийских значений. Карелия уступает, наверное, только по уровню миграции и общей безработицы, хотя отставание и по этим показателям уже сокращается.

Так что формулировка не смущает, наоборот, мы рады, что вошли в число этих регионов, так как получили финансирование по индивидуальной программе развития и заложили в нее важные объекты, которые, я уверен, дадут эффект.

Я думаю, что, когда на кону 5 миллиардов, любой регион согласится быть в особом списке, лишь бы получить на свое развитие такие деньги.

Откуда взяли деньги на помощь предпринимателям? Не перегнули ли власти палку, когда во время карантина ввели в Карелии самые строгие ограничительные меры? Как отвтеил Дмитрий Родионов на эти и другие вопросы, читайте здесь.