Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ученые назвали новые симптомы коронавируса 1
10.10.2020 20:40
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека 4
Сегодня 08:56
Появилось видео ДТП в Петрозаводске, где пострадала 17-летняя пассажирка
10.10.2020 16:12
Два человека погибли в ДТП, перекрывшем движение между микрорайонами в Петрозаводске (ФОТО)
10.10.2020 18:33
Власти Петрозаводска назвали условия для передачи управления транспортом республике 15
10.10.2020 14:42

Вице-премьер правительства Карелии по экономике рассказал, что он чувствует, когда республику причисляют к отстающим регионам

Новости. Общество
13:55, 11 Октября 2020
фото: Фото Леонид Николаев, Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками" и ответил на вопросы о ФЦП, о поддержке предпринимателей, о ситуации в экономике республики.

- Недавно Карелию включили в число отстающих регионов и выделили из федерального бюджета 5 млрд рублей. Вам, как вице-премьеру по экономике, наверное, неприятно быть в числе отстающих?

- Во-первых, слово "отстающий" там никогда не звучало, -уточнил Дмитрий Родионов. - Это журналисты такой термин придумали. Была формулировка "регион с низким уровнем социально-экономического развития". То есть регион, у которого некоторые показатели ниже среднероссийских. Если мы посмотрим на динамику основных показателей за последние три года, то видно, что у нас уровень инвестиций, уровень собственных доходов населения, доходы регионального бюджета выше среднероссийских значений. Карелия уступает, наверное, только по уровню миграции и общей безработицы, хотя отставание и по этим показателям уже сокращается.

Так что формулировка не смущает, наоборот, мы рады, что вошли в число этих регионов, так как получили финансирование по индивидуальной программе развития и заложили в нее важные объекты, которые, я уверен, дадут эффект.

Я думаю, что, когда на кону 5 миллиардов, любой регион согласится быть в особом списке, лишь бы получить на свое развитие такие деньги.

Откуда взяли деньги на помощь предпринимателям? Не перегнули ли власти палку, когда во время карантина ввели в Карелии самые строгие ограничительные меры? Как отвтеил Дмитрий Родионов на эти и другие вопросы, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
09.10.2020, 12:43
Стало известно, что построят на месте бывшей школы после ее сноса в Петрозаводске
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)

Аналитика

09.10.2020 15:30
Обществоведение
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 4
Статс-секретарь – заместитель министра культуры России Алла Манилова оценила итоги подготовки к 100-летию Карелии в сфере культуры.
Как в Карелии делят транспортный пирог 1
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 8
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
07.10.2020 15:17
Вся аналитика

Чтиво

09.10.2020 14:16
Личное мнение
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 2
Зачем все поселения Муезерского района Карелии хотят объединить в один муниципальный округ?
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
архив чтиво

Медиа

09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»