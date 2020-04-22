890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Карельские риелторы обвинили коллег в "сознательном уклонении" от исполнения законов 5
22.04.2020 15:19
Уровень радиации измерили в нескольких поселениях Карелии 1
22.04.2020 18:20
Защити себя от обстоятельств
Сегодня 10:25
Парфенчиков присоединился к флешмобу в поддержку медиков 1
Сегодня 08:05
Животные национального парка Карелии попали на видео
22.04.2020 17:40
В Мурманской области за сутки почти у 100 человек подтвердился Covid-19
Сегодня 11:04

Вице-премьер правительства Карелии рассказал, как дачникам купить рассаду

Новости. Общество
12:56, 23 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов дал советы жителям республики по подготовке к дачному сезону в период пандемии коронавируса.

Вице-премьер правительства Карелии в ходе онлайн-вебинара ответил сегодня на вопросы по подготовке к дачному сезону. Он рассказал, что необходимые товары можно приобрети в онлайн-магазине - торговой площадке, созданной на домене Корпорации развития республики. 

"Мы прекрасно понимаем, что несмотря на то, что действуют ограничения, в преддверии майских праздников на такие товары, как рассада, дачный инвентарь, элементы благоустройства, спрос только растет. На нашем сайте уже более четырех компаний, которые предлагают ассортимент этой продукции. Среди них - даже такие крупнейшие наши торговые организации, как ЦСК и Садовый центр. Можно ассортимент заказать и получить товар любым удобным способом. Либо набрать в корзину, и его приведут к вам в дом. Либо можно после формирования заказа через какое-то время приехать в пункт выдачи и забрать товар. Для этого будет работать отдельное окно. По этому принципу сегодня работает "Леруа Мерлен". В скором времени они тоже станут нашими партнерами по размешенною своей продукции на сайте. Предварительно заявка от них поступила", - рассказал Родионов.

Глава Минэка Олег Ермолаев уточнил, что рассаду можно реализовывать только дистанционным способом.

"Выйти и выставить перед магазином рассаду нельзя. Дистанционная форма торговли – это когда вы позвонили в магазин или заказали в Интернете, приехали, получили ее на выснос. "Леруа Мерлен" сегодня принимает заказы и предлагает семена, рассаду", - отметил Ермолаев.

Напомним, вся информация об "антивирусной" поддержке бизнеса в Карелии теперь собрана в одном месте.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Чтиво

Сегодня 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 12
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»