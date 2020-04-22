Вице-премьер правительства Карелии рассказал, как дачникам купить рассаду

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов дал советы жителям республики по подготовке к дачному сезону в период пандемии коронавируса.

Вице-премьер правительства Карелии в ходе онлайн-вебинара ответил сегодня на вопросы по подготовке к дачному сезону. Он рассказал, что необходимые товары можно приобрети в онлайн-магазине - торговой площадке, созданной на домене Корпорации развития республики.

"Мы прекрасно понимаем, что несмотря на то, что действуют ограничения, в преддверии майских праздников на такие товары, как рассада, дачный инвентарь, элементы благоустройства, спрос только растет. На нашем сайте уже более четырех компаний, которые предлагают ассортимент этой продукции. Среди них - даже такие крупнейшие наши торговые организации, как ЦСК и Садовый центр. Можно ассортимент заказать и получить товар любым удобным способом. Либо набрать в корзину, и его приведут к вам в дом. Либо можно после формирования заказа через какое-то время приехать в пункт выдачи и забрать товар. Для этого будет работать отдельное окно. По этому принципу сегодня работает "Леруа Мерлен". В скором времени они тоже станут нашими партнерами по размешенною своей продукции на сайте. Предварительно заявка от них поступила", - рассказал Родионов.

Глава Минэка Олег Ермолаев уточнил, что рассаду можно реализовывать только дистанционным способом.

"Выйти и выставить перед магазином рассаду нельзя. Дистанционная форма торговли – это когда вы позвонили в магазин или заказали в Интернете, приехали, получили ее на выснос. "Леруа Мерлен" сегодня принимает заказы и предлагает семена, рассаду", - отметил Ермолаев.

Напомним, вся информация об "антивирусной" поддержке бизнеса в Карелии теперь собрана в одном месте.