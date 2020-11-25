Визит бывшего мужа закончился для петрозаводчанки разбитой головой

Росгвардейцы в столице Карелии задержали мужчину, устроившего скандал с побоями в квартире экс-супруги.

По сообщению ведомства, инцидент произошел вечером 24 ноября, сработала тревожная сигнализация в одной из охраняемых квартир на набережной Ла-Рошель. Хозяйка квартиры вызвала росгвардейцев из-за внезапного визита бывшего супруга. Мужчина устроил скандал, пустил в ход кулаки, разбив голову женщине. Кроме того, он угрожал бывшей жене физической расправой.

Росгвардейцы задержали 49-летнего горожанина. Установлено, что ранее мужчина уже неоднократно попадался на таких дебошах.

Петрозаводчанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее помощь росгвардейцев потребовалась сотрудникам кафе в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске.