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Визит бывшего мужа закончился для петрозаводчанки разбитой головой

Новости. Общество
11:11, 26 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Росгвардейцы в столице Карелии задержали мужчину, устроившего скандал с побоями в квартире экс-супруги.

По сообщению ведомства, инцидент произошел вечером 24 ноября, сработала тревожная сигнализация в одной из охраняемых квартир на набережной Ла-Рошель. Хозяйка квартиры вызвала росгвардейцев из-за внезапного визита бывшего супруга. Мужчина устроил скандал, пустил в ход кулаки, разбив голову женщине. Кроме того, он угрожал бывшей жене физической расправой.

Росгвардейцы задержали 49-летнего горожанина. Установлено, что ранее мужчина уже неоднократно попадался на таких дебошах.

Петрозаводчанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее помощь росгвардейцев потребовалась сотрудникам кафе в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске.

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