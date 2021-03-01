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Владелец антиквариата в Карелии закрыл дом на палку и лишился накопленных богатств

Новости. Криминал
16:13, 02 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Пряжинский суд рассмотрел дело о краже.

Районный суд в Пряже рассмотрел уголовное дело краже с незаконным проникновением в жилище.

Как было установлено, мужчина решил зайти в гости к своему знакомому, но того не оказалось дома. При этом дом был закрыт на палку, которая подпирала входную дверь.

Тогда злоумышленник задумал проникнуть в дом, так как ранее знакомый показывал свою коллекцию марок, монет и бумаг царских денежных средств. Убедившись, что его никто не видит, мужчина пробрался в дом, прошел в комнату и взял там старинные монеты и марки, а также бронзовый колокол 1887 года.

На следующий день злоумышленник продал похищенное в магазин антиквариата за 4 с лишним тысячи рублей. По заключению эксперта стоимость похищенного составила почти 63 тысячи рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил похитителю наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, по иску потерпевшего с него взыскана сумма причиненного ущерба в размере 61 тысячи 925 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-02 16:24:47
Офф тоже постоянно всякий хлам с помойки в дом тащит, потом фоточки в интернет выкладывает
кир
2021-03-02 16:18:43
Почему условно? Предательство должно наказываться смертной казнью. Кот сказал, что разъедают вас "западные ценности".
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