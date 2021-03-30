Владелец аптеки в Карелии пойдет под суд из-за пропавших препаратов

Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения в ветеринарной аптеке в Олонецком районе Карелии.

Проверка показала, что в стеллажной карте отсутствовали записи о 14 различных препаратах, а количество медикаментов не соответствовало данным карты.

Кроме того, на стеллажах в продаже находились препараты с истекшим сроком годности, были выявлены нарушения учета температуры и влажности в помещении.

В отношении предпринимателя – владельца аптеки - составлены административные протоколы и направлены в суд.