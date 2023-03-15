Владелец автосервиса в Карелии обманул энергетиков на полтора миллиона рублей

Жителю Костомукши грозит до 5 лет лишения свободы за обман, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего предпринимателя.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, обвиняемый — владелец автосервиса — подключил свое помещение к электросети в обход прибора учета. В результате костомукшанин «сэкономил» на оплате электроэнергии свыше полутора миллионов рублей.

Уголовное дело было направлено в Костомукшский городской суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.