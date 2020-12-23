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Владелец заправки в Карелии заплатил за сломанные кости подскользнувшейся женщины

Новости. Общество
15:53, 24 Декабря 2020
фото: © freepik.com
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В Беломорском районе суд удовлетворил иск женщины, получившей травмы на одной из АЗС, сообщили в судебной инстанции.

В Беломорском районе женщина, находясь на территории автозаправки, поскользнулась на гололеде, вследствие чего получила травму – закрытый перелом малоберцовой кости. В связи с этим она была вынуждена оформить лист временной нетрудоспособности. Пострадавшая не получила денежное вознаграждение за период болезни, испытала нравственные и физические страдания.

Гражданка подала судебный иск к владельцу АЗС о взыскании утраченного заработка, расходов на лечение и компенсации морального вреда.

Суд пришел к выводу, что причиной получения истцом травмы явилось ненадлежащее состояние территории, принадлежащей владельцу заправки. Ответственность за причиненный вред здоровью женщины судья возложил на ответчика и частично удовлетворил исковые требования, взыскав с владельца АЗС утраченный заработок и другие расходы.

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