Владельца незаконного подворья на острове в Ладожском озере обязали снести постройки

Житель Карелии, не исполнивший вовремя решения суда, теперь оказался должен еще и 200 тысяч рублей штрафа, сообщили в УФССП Карелии.

В Лахденпохском районе Карелии было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина, самовольно занявшего участок на острове Кухка в Ладожском озере.

Должник, согласно документу, должен освободить участок и снести постройки: дом, сарай, настил и деревянное сооружение на озере, похожее на понтон.

Владелец подворья знал о возбуждении против него исполнительного производства, но постройки не снес, поэтому по истечению установленного срока был оштрафован мировым судом на 200 тысяч рублей. Лахденпохский районный суд рассмотрел поданную апелляцию, но оставил решение мирового судьи без изменений.

Теперь у должника есть 60 дней для оплаты административного штрафа. Если он этого не сделает, то вновь будет привлечен к административной ответственности.