09:10, 08 Февраля 2019
Владельцам грузового транспорта будет сложнее заниматься нелегальными перевозками
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Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о создании специальных реестров владельцев грузового транспорта - они должны будут указать, для каких целей используется грузовик или фургон: коммерческих или личных.
С этой целью планируется создать два реестра. Один для коммерческих грузоперевозчиков, другой для владельцев грузового транспорта, которые используют его для собственных нужд.
Регистрация в таком реестре должна быть обязательной. В результате контролирующие органы получат списки всех владельцев грузового транспорта, заявивших, что он им нужен только для личного пользования.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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