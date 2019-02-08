Владельцам грузового транспорта будет сложнее заниматься нелегальными перевозками

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о создании специальных реестров владельцев грузового транспорта - они должны будут указать, для каких целей используется грузовик или фургон: коммерческих или личных.

С этой целью планируется создать два реестра. Один для коммерческих грузоперевозчиков, другой для владельцев грузового транспорта, которые используют его для собственных нужд.

Регистрация в таком реестре должна быть обязательной. В результате контролирующие органы получат списки всех владельцев грузового транспорта, заявивших, что он им нужен только для личного пользования.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".