Владельцев домашних животных хотят взять под контроль

Физических лиц с домашними питомцами рекомендуют проверять.

Ведомство разработало методические рекомендации по разработке госнадзора при обращении с животными. Документ подписан главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным, пишет издание "РИА Новости".



"Рекомендовано не предусматривать в порядке надзора проведение плановых проверок в отношении физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. В связи с тем, что в настоящее время полная база данных о животных, находящихся у населения, не сформирована, документом предлагается ограничиться организацией и проведением мероприятий по профилактике нарушений требований в области обращения с животными и внеплановыми проверками", – говорится в сообщении.



Как уточняет ведомство, внеплановые проверки могут быть проведены на основании заявлений физических и юридических лиц о жестоком обращении с животными.



Также ведомство предлагает разграничить компетенции по соблюдению закона между федеральными и местными надзорными ведомствами.



"Рекомендовано конкретизировать перечень объектов надзора и требования в области обращения с животными, установленные действующим законодательством, предупреждение, выявление и пресечение нарушений которых будет осуществляться органами исполнительной власти субъектов РФ", – говорится в документе.