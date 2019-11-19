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Новости. Общество
22:00, 19 Ноября 2019
фото: © pixabay.com

Владельцев домашних животных хотят взять под контроль

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Физических лиц с домашними питомцами рекомендуют проверять.

Ведомство разработало методические рекомендации по разработке госнадзора при обращении с животными. Документ подписан главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным, пишет издание "РИА Новости".
 
"Рекомендовано не предусматривать в порядке надзора проведение плановых проверок в отношении физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. В связи с тем, что в настоящее время полная база данных о животных, находящихся у населения, не сформирована, документом предлагается ограничиться организацией и проведением мероприятий по профилактике нарушений требований в области обращения с животными и внеплановыми проверками", – говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, внеплановые проверки могут быть проведены на основании заявлений физических и юридических лиц о жестоком обращении с животными.
 
Также ведомство предлагает разграничить компетенции по соблюдению закона между федеральными и местными надзорными ведомствами.

"Рекомендовано конкретизировать перечень объектов надзора и требования в области обращения с животными, установленные действующим законодательством, предупреждение, выявление и пресечение нарушений которых будет осуществляться органами исполнительной власти субъектов РФ", – говорится в документе.

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