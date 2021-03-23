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Владельцы АЗС ожидают резкий рост цен на бензин и называют причины

Новости. Общество
09:02, 24 Марта 2021
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС), объединяющем владельцев независимых АЗС.

Об этом говорится в письме председателю правительства Михаилу Мишустину, с которым ознакомились "Известия".

Обычно в этот период биржевая стоимость топлива падала, что позволяло закупать достаточные объемы в преддверии высокого весенне-летнего сезона независимым АЗС, транспортным и сельхозкомпаниям, чем обеспечивались относительно низкие темпы роста цен. Такой значительный рост наблюдается впервые, сказано в письме НТС.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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баян
2021-03-24 09:36:26
Дорогие заправщики вы уже поднимали цены в начале года под инфляцию.Может хватит хапать?или готовитесь за Кардона свалить?
наташка
2021-03-24 09:24:16
Меньше будут шастать везде
User
2021-03-24 09:46:47
А наташка будет меньше есть. На бензине не только шастают, но и перевозят.
User
2021-03-24 09:18:54
Главная причина уже более 20 лет известна.
ромео
2021-03-24 09:17:58
НТС - он независим от кого/чего? Все на благо США
Изя
2021-03-24 09:09:06
Система пошла в разнос . кругом одно ворьё и бездарность :)
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