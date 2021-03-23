Владельцы АЗС ожидают резкий рост цен на бензин и называют причины

Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС), объединяющем владельцев независимых АЗС.

Об этом говорится в письме председателю правительства Михаилу Мишустину, с которым ознакомились "Известия".

Обычно в этот период биржевая стоимость топлива падала, что позволяло закупать достаточные объемы в преддверии высокого весенне-летнего сезона независимым АЗС, транспортным и сельхозкомпаниям, чем обеспечивались относительно низкие темпы роста цен. Такой значительный рост наблюдается впервые, сказано в письме НТС. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".