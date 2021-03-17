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Владельцы металлических некапитальных гаражей смогут попасть под "гаражную амнистию"

Новости. Общество
08:58, 18 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о гаражной амнистии, под которую после поправок попали все гаражи, входящие в гаражные кооперативы.

Парламентарии в Госдуме и Совете Федерации продолжают работу над законопроектом, который призван упростить процедуру оформления прав собственности на постройки в старых гаражных кооперативах. Россиянам дадут возможность в течение пяти лет бесплатно, по одному заявлению, оформить в собственность гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года — до введения в действие Градостроительного кодекса — и землю под ними.

Если первоначально предполагалась распространить амнистию только на капитальные постройки, то ко второму чтению законопроекта ситуация изменилась. Депутаты приняли поправки, касающиеся распространения упрощенного порядка оформления земли и под "сваренными" металлическими, некапитальными гаражами, кроме так называемых "ракушек". Также приоритетное право разместить гараж бесплатно рядом с домом на специальном участке получат люди, имеющие инвалидность. При этом сроки вступления в силу гаражной амнистии отодвинули на 1 сентября 2021 года, чтобы регионы могли подготовиться к ее реализации. Именно органы местного самоуправления будут принимать активное участие в этом процессе. Большая часть обязанностей по оформлению документов ляжет на муниципалитеты.

По словам сенатора от Карелии Игоря Зубарева, парламентарии намерены принять законопроект в окончательном чтении в кратчайшие сроки, поскольку этого ждут многие владельцы гаражей, построенных в советское время.

"Сегодня гаражно-строительные кооперативы в Карелии через суд добиваются признания права собственности на гаражи, которые они получили до 2004 года. Это долгий путь, требующий времени и трат. Из нескольких тысяч владельцев гаражных боксов далеко не все его проходят. В результате нелегальные гаражи часто идут под снос. Только "гаражная амнистия" изменит ситуацию. Люди смогут и продать, и передать по наследству свою собственность. Важно, что приняты поправки, касающиеся железных гаражей. Ведь основная часть сооружений в старых кооперативах не является капитальными объектами. После вступления в силу закона с 1 сентября владельцы металлических гаражей смогут в упрощенном порядке стать полноценными собственниками своего имущества", - отметил Игорь Зубарев.

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