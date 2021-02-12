Владельцы сотен самовольно построенных гаражей в Карелии ждут "гаражной амнистии"

В Карелии в 2020 году было выявлено 217 земельных участков, самовольно занятых под гаражи, но их общее количество не может подсчитать никто.

Владельцы таких построек ждут вступления в силу федерального закона о "гаражной амнистии".

Новый закон должен упростить процедуру оформления прав собственности на постройки в старых гаражных кооперативах.

Однако законопроект позволит легализовать только те гаражи, которые построены на принадлежащих муниципалитетам земельных участках до 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс. Это могут быть только капитальные строения.

Подробности читайте в статье "Кто попадет под гаражную амнистию?".