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Владельцы сотен самовольно построенных гаражей в Карелии ждут "гаражной амнистии"

Новости. Общество
15:26, 13 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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В Карелии в 2020 году было выявлено 217 земельных участков, самовольно занятых под гаражи, но их общее количество не может подсчитать никто.

 Владельцы таких построек ждут вступления в силу федерального закона о "гаражной амнистии".

Новый закон должен упростить процедуру оформления прав собственности на постройки в старых гаражных кооперативах.

Однако законопроект позволит легализовать только те гаражи, которые построены на принадлежащих муниципалитетам земельных участках до 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс.  Это могут быть только капитальные строения. 

Подробности читайте в статье "Кто попадет под гаражную амнистию?".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир11
2021-02-13 16:34:50
А металлические гаражи, а не ракушки?
Титов
2021-02-13 16:34:03
Уберите все это хотя бы со дворов - они у нас и так не такие большие ....
кир
2021-02-13 15:38:37
Не так. Надо до 1917 года.
Гость
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