Владимир Любарский поздравил ЕДДС Петрозаводска с годовщиной основания

Градоначальник отметил, что неуклонный рост числа обращений сигнализирует не только о городских проблемах, но и о профессионализме коллектива ЕДДС.

Сегодня, 19 декабря, Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска отмечает свой день рождения. Организация была создана ровно 21 года назад — в декабре 200 года. В связи с этим глава Петрозаводска Владимир Любарский поздравил коллектив организации и вручил почетные грамоты работникам.

«Каждый свой день я начинаю с ежесуточной сводки, знаю многих операторов по фамилии, уточняю в ЕДДС информацию, если нужно отреагировать на ту или иную сложную ситуацию. То, что число обращений наших жителей в Единую дежурно-диспетчерскую службу неуклонно растет, говорит не только о проблемах, которых, безусловно, у нас в городе остается немало. Это говорит и о профессионализме коллектива ЕДДС», — отметил градоначальник на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский подчеркнул, что ЕДДС - это орган, «способный быстро реагировать и принимать необходимые решения в интересах города».

Мэр города вручил почетные грамоты заместителю директора муниципального учреждения Николаю Дмитриеву и помощникам оперативного дежурного по системе «112» — Майе Варфоломеевой и Анне Каблуковой.

Напомним, ранее руководитель единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска Вадим Измайлов, которому поступают все жалобы на ЧП в городе, взял лопату и вышел на уборку снега.