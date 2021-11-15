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Владимир Любарский поздравил ЕДДС Петрозаводска с годовщиной основания

Новости. Общество
13:41, 19 Декабря 2021
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Градоначальник отметил, что неуклонный рост числа обращений сигнализирует не только о городских проблемах, но и о профессионализме коллектива ЕДДС.

Сегодня, 19 декабря, Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска отмечает свой день рождения. Организация была создана ровно 21 года назад — в декабре 200 года. В связи с этим глава Петрозаводска Владимир Любарский поздравил коллектив организации и вручил почетные грамоты работникам.

«Каждый свой день я начинаю с ежесуточной сводки, знаю многих операторов по фамилии, уточняю в ЕДДС информацию, если нужно отреагировать на ту или иную сложную ситуацию. То, что число обращений наших жителей в Единую дежурно-диспетчерскую службу неуклонно растет, говорит не только о проблемах, которых, безусловно, у нас в городе остается немало. Это говорит и о профессионализме коллектива ЕДДС», — отметил градоначальник на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский подчеркнул, что ЕДДС -  это орган, «способный быстро реагировать и принимать необходимые решения в интересах города».

Мэр города вручил почетные грамоты заместителю директора муниципального учреждения Николаю Дмитриеву и помощникам оперативного дежурного по системе «112» — Майе Варфоломеевой и Анне Каблуковой.

Напомним, ранее руководитель единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска Вадим Измайлов, которому поступают все жалобы на ЧП в городе, взял лопату и вышел на уборку снега.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Tеатральный критик
2021-12-19 13:54:50
Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть (с) :)
Экспeрд
2021-12-19 13:49:44
Делом займись, поздравитель. А то завтра инстаблогерши опять будут фоточки в интернетиках выкладывать.
Гость
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