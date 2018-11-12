Владимир Шурочкин не может увидеть внучку

На днях Нюша стала мамой, а ее отец не может прилететь в Америку и увидеть внучку.

На днях певица Нюша впервые стала мамой. Она подарила супругу Игорю Сивову дочку. Последние месяцы беременности пара провела в Америке. Там в элитной клинике и появилась на свет девочка, пишет WomanHit.

Владимир Шурочкин приехать к любимой дочке в США и увидеть внучку пока не может. Оказалось, что у Шурочкина недавно украли загранпаспорт с американской визой. Теперь он надеется восстановить документы до Нового года и отвезти малышке свои подарки.