Власти допустили признание иностранных вакцин от COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание Россией иностранных вакцин от коронавируса возможно в обоюдном формате.

Россия готова допустить на свой рынок иностранные вакцины от коронавируса, только в том случае, если другие государства будут в обоюдном порядке признавать российские препараты, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом информирует РИА Новости.

«Такие действия возможны только в общем формате, в обоюдном формате», — сказал Песков.

Он отметил, что отсутствие иностранных вакцин в России не отражается на темпах прививочной кампании.

«Вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, абсолютно не связана с марками прививок», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.