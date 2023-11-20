Власти Финляндии отказались полностью закрывать границу с Россией

Вице-канцлер юстиции Финляндии отклонил предложение об ужесточении ограничений на границе с РФ.

По информации агентства ТАСС, вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на границе с РФ. Об этом сообщил телерадиоканал Yle со ссылкой на источник в канцелярии канцлера юстиции.

По его информации, такое решение было обосновано тем, что предложение правительства не давало бы возможности подавать заявления о предоставлении убежища. Как сообщили Yle в канцелярии, Пуумалайнен оценил представленный проект МВД с точки зрения законности и пришел к выводу, что правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого министерством решения нет.

Документы не содержат достаточных гарантий того, что решение сохранит подлинную и эффективную возможность обратиться за международной защитой, закрепленной в Конституции Финляндии, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документах по правам человека, уточняет телерадиоканал.

Однако Yle полагает, что МВД Финляндии еще изменит проект ужесточения ограничений на границе и его обоснование, чтобы он соответствовал требованиям закона.