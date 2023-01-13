Власти города горняков Карелии ищут подрядчика по отлову безнадзорных животных

Администрации Костомукши требуется подрядчик на выполнение работ по отлову и содержанию животных без владельца на территории округа.

Администрация Костомукшского городского округа предлагает организациям работу по отлову и содержанию бездомных животных. Заинтересованные могут направить коммерческие предложения в срок до 20 января 2023 года на электронную почту ughis@msu.kostomuksha-rk.ru

Ранее сообщалось, в 2022 году из республиканского бюджета муниципалитетам на отлов и содержание животных без владельцев были выделены субвенции в размере 27 821 100 рублей. Лидерами по отлову стали Петрозаводск с 239 собаками, Прионежский район — 95 собак, Пряжинский муниципальный район — 87 собак.