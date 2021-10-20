Жителям Карелии дали советы, как не оказаться в зубах дикого зверя

В Костомукше местные власти призывают людей держать дистанцию с дикими животными.

Администрация Костомукшского городского округа попросила горожан не провоцировать выходы диких животных к жилым домам. Об этом сообщается в паблике местной власти.

Чиновники призывают жителей Костомукши более ответственно относиться к содержанию домашних животных и не оставлять их на улице на ночь; огораживать свои придомовые участки, а также грамотно утилизировать пищевые отходы.

В сообществе опубликованы номера телефонов, куда следует заонить горожанам, заметившим хищника, поведение которого угрожает жизни людей. Также от горожан ждут информации, если те обнаружат следы присутствия волков, медведей, кабанов.

Ранее Минприроды Карелии напомнило о правилах поведения при встрече с хищными животными.