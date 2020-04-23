Власти хотят выкупить у частника садик на Древлянке-8 в Петрозаводске

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Новости. Общество
10:44, 24 Апреля 2020
фото: © neo-city.ru
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Ведутся переговоры о покупке детского сада в жилом комплексе "Чистый город", сообщили в Минстрое Карелии.

Правительство республики ведет переговоры с компанией "Чистый город" для приобретения в собственность и начала эксплуатации детского сада, расположенного в переулке Облачный, 2.

Ранее сад не был приобретен ввиду несоответствия изменившимся нормам по противопожарной безопасности и требованиям к обеспечению доступа маломобильных групп населения.

В настоящее время ООО "Чистый город", являющийся собственником детского сада, обратился в надзорные органы, чтобы получить заключения о возможности использовать дошкольное учреждение по назначению. Заключение МЧС уже получено, и собственник готов устранить выявленные специалистами недостатки. Ведется проверка Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Карелии создадут более двух тысяч мест в детсадах и более четырех тысяч мест в школах.

 
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Комментарии

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mobikk
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