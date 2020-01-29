Власти и ГИБДД снизят интенсивность движения на трех перекрестках Петрозаводска

Администрация Петрозаводска совместно с Госавтоинспекцией провели рейд по проблемным участкам дорожной сети города, сообщили в городской мэрии.

В среду, 29 января, состоялся совместный выезд представителей администрации и Госавтоинспекции Петрозаводска по проблемным точкам на дорогах города. На нём обсудили возможные способы повышения безопасности на трёх перекрёстках карельской столицы, а также снижение на них интенсивности движения. В совещании приняли участие заместитель Главы города – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова, начальник Госавтоинспекции Петрозаводска Александр Дышаев и начальник отделения дорожной инспекции Госавтоинспекции Петрозаводска Лидия Перияйнен.

Специалисты посетили три проблемных перекрёстка: улиц Анохина и Красной, Коммунальной и Гоголя, а также Льва Толстого и проспекта Александра Невского. По каждому из них поступают жалобы горожан. В этих местах регулярно фиксируются дорожно-транспортные происшествия.

Интенсивное движение транспортных средств по улице Анохина значительно затрудняет выезд с Красной улицы и переход проезжей части пешеходами по линии тротуаров.

Участники совещания обсудили необходимость установки на перекрёстке светофорного объекта для решения обозначенных проблем. При этом целесообразно будет вернуть двустороннее движение на участке Красной улицы от Анохина до пересечения с Антикайнена.





Похожая ситуация сложилась на перекрёстке улиц Коммунальной и Гоголя.

"Чтобы разгрузить движение на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской, понадобится установка светофорного объекта на перекрёстке улиц Гоголя и Коммунальной, – сказала Юлия Мизинкова. – Это позволит разрешить левый поворот с Коммунальной улицы в сторону Древлянки, что важно для жителей строящегося здесь микрорайона. До решения данного вопроса, по предложению специалистов Госавтоинспекции Петрозаводска, возможно обустройство двустороннего движения на Коммунальной улице с изменением радиуса закругления перекрестка. Это позволит совершать правый поворот с Коммунальной улицы в сторону Древлянки".





Александр Дышаев акцентировал внимание на том, что после установки предполагаемых объектов, необходимо будет синхронизировать режимы работы на близлежащих перекрестках.

Уже в первом квартале 2020 года возможно изменение организации дорожного движения на пересечении улиц Льва Толстого и проспекта Александра Невского.

"Здесь только за январь зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых пострадали люди, – отметил Александр Дышаев. – Проблемы возникают, когда водители транспортных средств при движении со стороны улицы Володарского осуществляют левый поворот с улицы Льва Толстого на проспект Александра Невского или пересекают его в прямом направлении. Данную проблему можно решить исключением левого поворота и движения в прямом направлении".





Остальные мероприятия специалисты администрации рассмотрят в ближайшее время. Рейды по проблемным точкам будут проводиться в еженедельном режиме. Намеченные совместные действия Администрации и ГИБДД Петрозаводска направлены на улучшение организации дорожного движения и снижению аварийности в городе.