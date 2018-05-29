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Новости. Общество
10:53, 29 Мая 2018

Власти Карелии через суд намерены отстранить конкурсного управляющего ГУП "Мост"

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Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии обратилось в Арбитражный суд Карелии с жалобой на конкурсного управляющего ГУП РК "Мост" Константина Сенина, требуя отстранить его от исполнения обязанностей.

Суд оставил это заявление без движения на том основании, что министерство не предоставило необходимые документы.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

 

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