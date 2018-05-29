Власти Карелии через суд намерены отстранить конкурсного управляющего ГУП "Мост"

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии обратилось в Арбитражный суд Карелии с жалобой на конкурсного управляющего ГУП РК "Мост" Константина Сенина, требуя отстранить его от исполнения обязанностей.

Суд оставил это заявление без движения на том основании, что министерство не предоставило необходимые документы.

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