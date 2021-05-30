Власти Карелии готовы отдавать землю для строительства туробъектов без торгов

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому планируется выделять без торгов земельные участки для строительства объектов туристической инфраструктуры.

Проект закона внес в парламент глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно документу, предлагается приравнять объекты туристической индустрии к объектам социально-культурного назначения. Это позволит предоставлять земельные участки для их строительства без проведения торгов на основании решения главы республики.

Как власти мотивируют необходимость таких изменений в законодательстве, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».