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Власти Карелии готовы отдавать землю для строительства туробъектов без торгов

Новости. Общество
10:37, 31 Мая 2021
фото: pixabay

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому планируется выделять без торгов земельные участки для строительства объектов туристической инфраструктуры.

Проект закона внес в парламент глава республики Артур Парфенчиков.

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Согласно документу, предлагается приравнять объекты туристической индустрии к объектам социально-культурного назначения. Это позволит предоставлять земельные участки для их строительства без проведения торгов на основании решения главы республики.

Как власти мотивируют необходимость таких изменений в законодательстве, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Йохан
2021-05-31 12:47:37
Ну и шо? Всё теперь зашевЕлится?
нетюлень
2021-05-31 11:03:57
Прямо сказать, понастроят легальных борделей на Перешейке.
Изя
2021-05-31 10:50:05
Всё правильно какие тут торги , здесь откаты главное , бабки надо делать . Законы здесь для нищебродов :) На арбате хрен на пенсию проживёшь )) :)
Гость
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