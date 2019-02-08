Власти Карелии хотят через суд забирать земли у плохих арендаторов

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии будет добиваться через суд изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения у неэффективных арендаторов, чтобы затем выставлять их на торги и привлекать других инвесторов.

Об этом на заседании правительства сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В качестве примера, как это можно сделать, он привел решение Арбитражного суда республики о расторжении договора аренды земельного участка, переданного несколько лет назад эстонскому бизнесмену Айво Халлисту.

По его словам, участки, которые будет невозможно изъять по суду, власти Карелии готовы выкупать за счет бюджета.

Он попросил главу Минимущества Сергея Щебекина предоставить список всех участков, к арендаторам которых есть претензии.

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