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Власти Карелии хотят давать многодетным денежные компенсации вместо земельных участков

Новости. Общество
10:08, 01 Октября 2021
фото: © freepik

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Министерство имущественных и земельных отношений Карелии рассчитывает, что у него появится право выплачивать многодетным семьям денежные компенсации за земельные участки, которые им положены по закону.

Об этом говорится в ответе министерства на обращение жительницы Кондопоги Марины Репиной. Она обратилась с вопросом к главе Карелии Артуру Парфенчикову на его странице Вконтакте после того, как он разместил анонс совещания правительства по проблемам ИЖС.

«С 2014 года стоим в очереди на землю для многодетных семей, очередь не двигается. Нашей третьей дочке уже 8,5 лет. Раз не можете предоставить участок, сделайте компенсацию, а то одни отписки, что компенсация не положена. Зачем создавать такие законы, которые не выполняются? Выходите на Федеральный уровень с предложением выплачивать компенсацию за землю, думаю многие семьи согласились, тем более у большинства — ипотеки. Делайте хоть что-то в этом направлении! Или землю будут получать наши внуки?», — написала Репина.

Минимущества ответило, что также заинтересовано в выплате компенсаций.

«Действительно, решением вопроса может стать компенсация (сертификат, целевая денежная выплата). Такой законопроект уже внесен в Госдуму РФ. При этом важно установить критерии: как будет рассчитываться компенсация, так как стоимость земли разная», — говорится в сообщении министерства.

На региональном уровне также готовятся изменения в законодательстве.

«Прорабатывается вопрос о внесении изменений в республиканский закон „О некоторых вопросах предоставления многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Республики Карелия“ в части его дополнения иными видами разрешенного использования земельных участков с целью дальнейшей ускоренной реализации прав многодетных семей на первоочередное получение земельных участков», — ответили в Минимущества.

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