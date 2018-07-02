Власти Карелии хотят смягчить условия предоставления земли сельской молодежи

В парламенте Карелии подготовлен законопроект, расширяющий возможности получения земельных участков для ИЖС молодыми специалистами, работающими в сельской местности.

Согласно действующему законодательству одним из обязательных условий предоставления земельного участка молодому специалисту, работающему и проживающему в сельской местности, является осуществление им трудовой деятельности по специальности, полученной в ВУЗе или профессиональной образовательной организации среднего звена.

Это условие лишает права на получение земли молодых специалистов, работающих не по той специальности, которую они получили во время обучения.

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