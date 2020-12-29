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Власти Карелии хотят взимать до 100 рублей в сутки с каждого приезжающего туриста

Новости. Общество
14:36, 30 Декабря 2020
фото: pixabay
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Власти Карелии добиваются включения республики в число российских регионов, где туристы должны оплачивать дополнительно курортный сбор за пользование туристской инфраструктурой.

Это следует из проекта изменений в федеральном законодательстве, который внес в парламент Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в федеральный закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Такой эксперимент предлагается начать и в Карелии.

Введение курортного сбора предполагает, что власти отдельных муниципальных образований получат право взимать с каждого туриста дополнительную фиксированную плату за пользование туристской инфраструктурой. Размер платы не может превышать 100 рублей в сутки с каждого туриста. В большинстве регионов, участвующих в эксперименте, установлена плата не более 50 рублей.

Чем власти республики мотивируют необходимость введения курортного сбора, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Кир чокнутый
2020-12-30 14:44:48
Надо привлекать туристов,а не отпугивать!
кир
2020-12-30 14:43:37
Ничего то вы не можете.
Гость
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