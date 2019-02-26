15:18, 26 Февраля 2019
Власти Карелии материально поддержат бизнесменов, желающих купить плавучие гостиницы и снегоходы
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Правительство Карелии планирует компенсировать затраты предпринимателей, готовых приобретать плавучие гостиницы и прочую технику для целей развития туризма.
"В году текущем мы разработали новый пул мер поддержки для инвесторов в сфере туризма... Ввести такие дополнительные меры, как компенсация части затрат на приобретение плавучих средств размещения, хаусботы, гостиницы на воде. Эта ниша, этот рынок активно развивается", – сказал заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.
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