Власти Карелии материально поддержат бизнесменов, желающих купить плавучие гостиницы и снегоходы

Правительство Карелии планирует компенсировать затраты предпринимателей, готовых приобретать плавучие гостиницы и прочую технику для целей развития туризма.

"В году текущем мы разработали новый пул мер поддержки для инвесторов в сфере туризма... Ввести такие дополнительные меры, как компенсация части затрат на приобретение плавучих средств размещения, хаусботы, гостиницы на воде. Эта ниша, этот рынок активно развивается", – сказал заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.