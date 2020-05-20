Власти Карелии могут вернуть полномочия по теплоснабжению районов на муниципальный уровень

Депутаты узнали о планах Минстроя республики по перераспределению полномочий в сфере управления энерго-, тепло и газоснабжению между органами местного самоуправления и госвласти.

В ходе заседания Законодательного собрания депутат парламента Карелии, заслуженный энергетик России Владимир Семенов сегодня попросил главу Минстроя Виктора Россыпнова прокомментировать информацию о прекращении полномочий республики по инженерному обеспечению районов.

"Сейчас идут разговоры о прекращении полномочий региона по энерго-, тепло- и газоснабжения. То, что вы ведете переговоры с главами местных самоуправлений, это факт. Мне звонили многие люди. Ко мне, как к энергетику, обращаются с этой проблемой. Вчера должна была быть видеоконференция по данному вопросу с главами районов. Мы в течение пять лет боремся за то, что добавить в полномочия республики водоснабжение и водоотведение. А сейчас ставится вопрос, чтобы прекратить полномочия в сфере управления электро-, тепло и газоснабжению, передав все это на уровень муниципалитетов", - сказал Владимир Семенов, ответив, что в распоряжении парламентариев есть письмо с данной инициативой Минстроя за подписью заместителя министра.

Глава Минстроя Виктор Россыпнов пытался заверить депутатов, что никаких кардинальных решений по вопросу передачи полномочий не принято.

"Никаких кардинальных решений, не согласованных с органами на местах, приниматься не будет. Все переговоры, о которых у вас есть информация, в настоящее время имеют характер обсуждений об оптимизации работ. Есть вопросы, которые непосредственно в районе решить проще и виднее, что конкретно оптимизировать. Соответственно, сейчас повода об обсуждений того, что будут приниматься какие-то глобальные решения в части передачи полномочий, нет. С муниципалитетами мы находимся в контакте, обсуждаем, как сделать работу эффективнее", - заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики.