Власти Карелии намерены передать в федеральную собственность здание колледжа в Питкяранте

Филиал Сортавальского колледжа оказался не нужен ни республиканскому министерству образования, ни районному руководству.

Правительство Карелии намерено передать в федеральную собственность учебное здание филиала Сортавальского колледжа в Питкяранте. Глава республики Артур Парфенчиков поручил карельскому министерству имущественных и земельных отношений подготовить для этого необходимые документы и подписать передаточный акт с Федеральным агентством по управлению госимуществом.

Напомним, намерения республиканских властей закрыть филиал Сортавальского колледжа вызвали в 2018 году волну протеста в Питкяранте, и карельские чиновники пообещали сохранить учебное заведение. Однако фактически в нем дали доучиться лишь тем студентам, которые успели в него поступить. На онлайн-совещании по социально-экономическому развитию Питкярантского района, которое правительство Карелии проводило минувшей весной, от филиала и его учебного здания отказались как районное руководство, так и министр образования республики Роман Голубев.