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Власти Карелии намерены включить дрова в перечень товаров первой необходимости

Новости. Экономика
18:02, 07 Апреля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Предприниматели, занимающиеся поставкой дров населению, смогут возобновить свою деятельность в условиях карантинных мер.

Власти Карелии намерены включить дрова в перечень товаров первой необходимости. С таким предложением к главе республики Артуру Парфенчикову обратился председатель регионального отделения общественной организации "Опора России"  Андрей Фицев во время совещания по вопросам поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 апреля.

Как ожидается, этот шаг позволит предпринимателям, занимающимся поставкой дров населению, возобновить свою деятельность в условиях карантинных мер. Многие жители Карелии уже столкнулись с дефицитом дров, а отопительный сезон в республике еще не завершен.

 

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Комментарии

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Старый дед щукарь
2020-04-07 19:47:06
Я уже картофан сажаю, скоро будет полный ахтунг в Пудоже!
новый
2020-04-07 20:25:18
Старый дед щукарь, Вот ты налим... Впрочем у вас староверов там всё на месяц раньше созревает, потому и тихаритесь там уже три века. Ушлые.
German
2020-04-07 19:42:00
Валежник и дикоросы не забудьте , власти . И старостам на жизнь подкиньте денег , зря закон что ли принимали .
кир
2020-04-07 19:41:23
Раньше был "Гортоп" и дрова были. Никаких частных барыг.
новый
2020-04-07 21:16:57
кир, Гортоп ушлые чинуши с барыгами приватизировали. Территорию у озера на Варкауса раздербанили на мелкие участки по 6 соток, теперь выжидают удобный момент для застройки коттеджами. Каменноборским протестунам на это пофиг, ибо заказ другой был.
German
2020-04-07 19:31:52
Макаренко Кто его избирал , какой народ ? Если он набрал 17,9 % , из них неизвестно сколько , в результате использования административного ресурса .
Макаренко
2020-04-07 19:17:30
Может ещё и референдум собрать по этому поводу?
Решать надо быстро, Главе нужно быть решительней! Ведь его народ выбирал! Народу и служить должен!
AJIEK3
2020-04-07 19:10:50
за валежником-то можно?
новый
2020-04-07 18:19:08
Угу. Барыги цену загнут - приходи любоваться. Дороже лимонов будет. Разрешить, но по февральским ценам. Иначе пусть в карантине сидят. Всех этих торговцев штанами следует в строгости держать.
Гость
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