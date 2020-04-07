Предприниматели, занимающиеся поставкой дров населению, смогут возобновить свою деятельность в условиях карантинных мер.

Власти Карелии намерены включить дрова в перечень товаров первой необходимости. С таким предложением к главе республики Артуру Парфенчикову обратился председатель регионального отделения общественной организации "Опора России" Андрей Фицев во время совещания по вопросам поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 апреля.

Как ожидается, этот шаг позволит предпринимателям, занимающимся поставкой дров населению, возобновить свою деятельность в условиях карантинных мер. Многие жители Карелии уже столкнулись с дефицитом дров, а отопительный сезон в республике еще не завершен.