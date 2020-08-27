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Власти Карелии направили более 5,8 млн рублей на ремонт новых домов для переселенцев

Новости. Общество
16:31, 27 Августа 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Из бюджета республики выделены средства на устранение недостатков в домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о распределении на 2020 год средств из региональной казны бюджетам муниципалитетов. Согласно документу, свыше 5,8 млн рублей будут направлены на мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.

Как пояснили "Вестям Карелии" в Минстрое республики, деньги предназначаются для домов, в которых не представляется возможным устранить недостатки силами застройщиков.

Подробности - на сайте "Вести карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-27 16:42:04
Даже странно слышать о недостатках в новых домах. Какие могут быть недостатки в новых домах, только строительный брак, так почему этот брак должен устраняться за счёт бюджетных средств, а не за счёт застройщика.
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