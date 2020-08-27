Власти Карелии направили более 5,8 млн рублей на ремонт новых домов для переселенцев

Из бюджета республики выделены средства на устранение недостатков в домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о распределении на 2020 год средств из региональной казны бюджетам муниципалитетов. Согласно документу, свыше 5,8 млн рублей будут направлены на мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.

Как пояснили "Вестям Карелии" в Минстрое республики, деньги предназначаются для домов, в которых не представляется возможным устранить недостатки силами застройщиков.

Подробности - на сайте "Вести карелии".