Власти Карелии насчитали в регионе 22 обманутых дольщика

В Карелии проживают всего 22 обманутых дольщика, заявили в республиканском Минстрое.

Как рассказал министр строительств Карелии Олег Ермолаев на выездном заседании правления Российского союза строителей, "обманутые дольщики" должны были получить квартиры в двух домах.

"Это один из самых низких показатели обманутых дольщиков по стране", - уточнил Ермолаев.

По его данным, есть инвестор, который планирует достроить один из домов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил срочно составить точные списки пострадавших дольщиков и недостроенных домов.

Ермолаев добавил, что в 2017 году в Карелии наблюдалось незначительное снижение объемов ввода жилья на 1,34% или 222,3 тыс. кв. м жилья, в том числе ввод индивидуального жилья составил 70 тыс. кв. м. По итогам января-мая 2018 года, ввод жилья снизился на 14,1% и составил 61,73 тыс. кв. м.