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Власти Карелии нашли нового подрядчика долгострою в Ялгубе

Новости. Экономика
16:46, 12 Августа 2021
фото: © ski.ru

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Реконструкцией учебно-тренировочной базы «Школы высшего спортивного мастерства», которая попала в Федеральную целевую программу развития республики до 2020 года, займется компания из Подмосковья.

Республиканские власти нашли нового подрядчика на очередной долгострой из Федеральной программы развития Карелии до 2020 года. Речь идет о реконструкции учебно-тренировочной базы Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» в местечке Ялгуба под Петрозаводском, которую планировали сдать к столетнему юбилею республики. На загородной базе предполагалось построить баскетбольную площадку и теннисный корт, универсальный спортивный зал, гостиницу и даже эллинг для хранения лодок для академической гребли. Однако сроки работ на объекте постоянно срывались, и карельским властям пришлось несколько раз менять исполнителей государственных контрактов. За это время их стоимость также выросла в разы.

Новый контракт – на 253 миллиона рублей – получила компания из Московской области «Строй Инвест Групп».

Читайте подробнее в статье «Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика».

 
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Комментарии

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Ну за 100-летие..
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