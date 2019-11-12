Власти Карелии назвали дату возобновления авиасообщения с Москвой

В ближайшее время пассажирские лайнеры также свяжут Петрозаводск с Череповцом, а к лету – с Сочи, Анапой, Симферополем и Хельсинки, сообщили в Минтрансе Карелии.

Авиарейсы по маршруту "Череповец-Петрозаводск-Архангельск", которые будут выполнять лайнеры компании "Северсталь", назначены со 2 декабря, а с 17 декабря возобновится авиасообщение с Москвой.



Обновленное расписание пассажирских авиаперевозок размещено на официальном сайте аэропорта "Петрозаводск".

Полеты в Москву могли стартовать с первой декады ноября, сразу после окончания работ по ремонту взлетно-посадочной полосы, однако в связи с техническим обслуживанием и прохождением процедуры сертификации воздушных судов авиакомпании "Победа", они начнутся с середины декабря.

На период летних отпусков 2020 года будут назначены популярные у жителей республики прямые перелеты к черноморским курортам. Приятным новшеством станет авиамост между Петрозаводском и Хельсинки.

Ранее сообщалось, что пассажирские рейсы из аэропорта Петрозаводска возобновятся только в декабре.