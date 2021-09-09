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Власти Карелии назвали новую дату открытия ФОКа в Медвежьегорске

Новости. Общество
13:42, 16 Сентября 2021
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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Новый ФОК в Медвежьегорске введут в эксплуатацию в декабре этого года, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Сегодня, 16 сентября, во время рабочей поездки в Медвежьегорск глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с председателем Заксобрания Карелии Элиссаном Шандаловичем проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

По информации подрядной организации КСМ, работы на этом долгожданном жителями Медвежьегорска спортивном объекте ведутся в соответствии с графиком строительных работ. Сейчас идёт монтаж теплового узла ФОКа, начинают поступать материалы для внутренней отделки помещений. Одновременно ведутся работы по благоустройству территории вокруг спортивного объекта.

На сегодняшний день готовность комплекса составляет около 70 процентов. Для проведения отделочных работ дополнительно будет привлечено 20-30 работников. Срок ввода ФОКа в эксплуатацию – 20 декабря 2021 года.

Летом власти искали подрядчика на строительства ФОКа в Медвежьегорске. Начальная максимальная цена контракта составляла 49,8 миллиона рублей из бюджета Карелии. Работы должны быть завершены не позднее 1 ноября 2021 года, отмечалось в публикации.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-09-16 14:42:31
Не зарекались бы , а то так и не построят или опять сгорит что-нибудь .
Koira
2021-09-16 14:23:27
Партия жуликов и воров опять начала обещать))
NEZITIC
2021-09-16 14:22:55
вот были бы яблочники у власти, тогда ...... уже вообще бы ничего не было, американский военный сапог бы шагал везде
Кинокритик
2021-09-16 14:17:38
Этому будут способствовать избранные депутаты ЕР
Никита
2021-09-16 15:04:53
Кинокритик, они такие смешные едросы и наивные .
Злющий налогоплательщик
2021-09-16 13:58:09
Будем надеяться!?!
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