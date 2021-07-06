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Власти Карелии вновь ищут подрядчика на строительства ФОКа в Медвежьегорске

Новости. Общество
16:34, 07 Июля 2021
фото: © Медвежьегорск Online

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Медвежьегорске, где уже несколько раз менялся подрядчик, ждет новый тендер на строительство.

На официальном портале госзакупок появилась информация о новом аукционе на постройку физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске.

Тендер должен состояться 13 июля 2021 года. Начальная максимальная цена контракта — 49,8 миллиона рублей из бюджета Карелии.

Работы должны быть завершены не позднее 1 ноября 2021 года.
Новый ФОК сможет принять до 64 спортсменов за одну смену.

Напомним, строительство нового ФОКа в Медвежьегорске уже неоднократно откладывалось. Так, предыдущий конкурс на его строительство был объявлен в апреле 2021 года — тогда начальная цена контракта составляла 46,6 миллиона рублей.

Строительство ФОКа началось еще в 2018 году, но по разным причинам комплекс так и не был возведен. За это время сменилось несколько подрядчиков. Долгострой привлек  внимание даже заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, который нашел, что строительство находится в кризисном состоянии.

В январе этого года глава Карелии Артур Парфенчиков назвал недостроенный ФОК в Медвежьегорске главной неудачей «спортивного года».

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