890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии взял два кредита, чтобы заплатить 300 тысяч мошеннику 1
Сегодня 10:43
Cвой 70-летний юбилей сегодня отмечает генеральный директор компании "КСМ" Николай Макаров 4
Сегодня 10:17
Пьяная девушка без прав каталась ночью по Сегеже 3
Сегодня 11:27
Мэрия Петрозаводска потребовала снести шлагбаум и торговую палатку – смотрим адреса 6
Сегодня 12:40
Жители Карелии продолжают попадать в больницы с пневмонией
Сегодня 09:10
Водитель снес дорожное ограждение ночью в Петрозаводске 2
Сегодня 09:30

Власти Карелии не предоставляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции"

Новости. Общество
16:08, 12 Июля 2020
фото: Столица на Онего / Валерий Поташов
Загрузка...

У истцов возник вопрос, а существует ли губернаторское распоряжение в действительности.

В конце июня в Верховном суде Карелии началось рассмотрение коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, заявителями иска выступили 30 человек. Они потребовали признать недействительным и незаконным пункт 8.4 распоряжения главы республики N127-р от 12 марта 2020 года в редакции от 31 марта 2020 года. Этим пунктом карельский губернатор обязал население региона не покидать места проживания до отмены режима повышенной готовности, за исключением обращения за неотложной медицинской помощью, похода в магазин, выноса мусора или выгула домашних животных, а также осуществления деятельности, которая не приостановлена распоряжениями республиканского руководства.

Рассмотрение коллективного административного иска проходит в Верховном суде Карелии в закрытом для прессы режиме. Руководство суда до сих пор не отменило ограничение на доступ лиц, не являющихся участниками процесса, которое было введено из-за угрозы распространения коронавируса. Однако уже на первом заседании у истцов возник вопрос, а существует ли губернаторское распоряжение в действительности.

Подробности – в материале Валерия Поташова.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-12 17:45:22
Изъять документы принудительно , всех злодеев в кандалах и без погон доставить ( с) в суд . :)
zanoza
2020-07-12 17:26:20
В суд должны представляться оригиналы документов, а не филькина грамота, никакие внутренние ведомственные инструкции по делопроизводству не могут отменить предоставление оригиналов в суд, т.е. документа с подписью и печатью. Некомпетентность на таком уровне, как администрация главы республики, не делает чести данному ведомству.
Изя
2020-07-12 17:49:26
zanoza, Ой ёй ёй ))) :)
кир
2020-07-12 16:46:31
Поташов по смуте знаток. Не пишет про общечеловеческие ценности. В Баренц-регион опять слинять хочет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

10.07.2020 16:44
Капитал
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
В Карелии компании, работающие в сфере добычи и обработки камня, объединились в Ассоциацию.
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора 6
07.07.2020 12:36
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

09.07.2020 11:59
Без политики
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
Шеф-повар ресторана диетического питания "Кивач" Олег Ефремов рассказал, почему выбирает карельские овощи, ягоды, мясо и рыбу для приготовления блюд, которые подают на стол гостям известной карельской здравницы.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
02.07.2020 12:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»