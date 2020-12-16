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Власти Карелии не закроют границы туристам, но потребуют соблюдать множество запретов

Новости. Общество
15:37, 17 Декабря 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Заявление главы Карелии Артура Парфенчикова, что республика не станет закрывать границы для туристов, власти подкрепили публикацией обширного перечня требований к туристическому и гостиничному бизнесу.

О том, что правительство Карелии не будет закрывать границы для гостей республики на время новогодних праздников Парфенчиков заявил во вторник в ходе "Прямой линии" на официальной странице Вконтакте.

По его мнению, в этом нет необходимости при соблюдении жестких требований профилактики коронавируса.

Министерство экономического развития Карелии составило список требований к туристам, турфирмам и гостиничному бизнесу.

Например, туристам запрещено посещать "общественные места в населённых пунктах на территории РК, за исключением объектов туристического показа и посещения, объектов спорта и (или) мест проведения физкультурных и спортивных мероприятий, согласованных ОМСУ, коллективных средств размещения, а также объектов розничной продажи".

О других требованиях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-17 16:06:55
Ну и какие же это запреты, если объекты розничной торговли туристам посещать можно. Чушь полная! Ковидный марш нам обеспечен, однако.
Гость
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