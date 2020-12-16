Власти Карелии не закроют границы туристам, но потребуют соблюдать множество запретов

Заявление главы Карелии Артура Парфенчикова, что республика не станет закрывать границы для туристов, власти подкрепили публикацией обширного перечня требований к туристическому и гостиничному бизнесу.

О том, что правительство Карелии не будет закрывать границы для гостей республики на время новогодних праздников Парфенчиков заявил во вторник в ходе "Прямой линии" на официальной странице Вконтакте.

По его мнению, в этом нет необходимости при соблюдении жестких требований профилактики коронавируса.

Министерство экономического развития Карелии составило список требований к туристам, турфирмам и гостиничному бизнесу.

Например, туристам запрещено посещать "общественные места в населённых пунктах на территории РК, за исключением объектов туристического показа и посещения, объектов спорта и (или) мест проведения физкультурных и спортивных мероприятий, согласованных ОМСУ, коллективных средств размещения, а также объектов розничной продажи".

О других требованиях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".