Власти Карелии обещают благоустроить сотню дворов в 2021 году

В следующем году по проекту "Комфортная городская среда" в республике приведут в порядок 175 территорий, сообщают в правительстве Карелии.

В 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" обновят 175 объектов – это 100 дворов и 75 общественных зон. Еще для двух общественных территорий разработают проекты будущего благоустройства. В целом в мероприятиях примут участие 50 муниципальных образований. Об этом сообщает министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики.

В Минстрое поясняют, что Костомукша, Кондопога, Петрозаводск и Сегежа определяли общественные территории на рейтинговых голосованиях.

Так, в Сегеже планируется заасфальтировать площадь Мира, которая является центральной площадкой для массовых мероприятий. Также продолжатся работы в сквере на улице Советской - предполагается сделать по его периметру живую изгородь из кизильника. В этом году в сквере установили фонари, скамейки, разбили клумбы, обустроили дорожки.

В Костомукше планируют открыть первую в городе специализированную площадку для выгула собак. Предполагается, что там будет оборудованное место для дрессировки.

Вновь пройдут работы на центральном в Костомукше бульваре Лазарева. В предыдущие годы здесь обновили ливневую канализацию, организовали освещение, в сквере рядом обустроили пешеходную дорожку, укрепили рельеф грунта, высадили кустарники. В 2021 году на бульваре планируют провести декоративное озеленение, сообщают карельские власти.

В этом году в рамках нацпроекта в республике благоустроили 126 дворовых и 76 общественных территорий.

Ранее глава Петрозаводска потребовала от подрядчика завершить благоустройство парка на Древлянке.